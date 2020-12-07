Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne bir videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Bu anlamlı program vesilesiyle videokonferans vasıtasıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri çevrim içi olarak bir araya getiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'e teşekkür ediyorum. Bu sene 40. yaşını kutlayan YASED, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize giden yolda bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da YASED'in yapıcı rolünü devam ettireceğine inanıyorum.

"Her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Tüm dünya ile bütünüyle beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin salgının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Bir taraftan yeni hastanelerle sağlık sistemimizi tahkim ederken, diğer taraftan ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında oluyoruz.

"Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor"

Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi, ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. COVID-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. 3. çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

"Dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk"

Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Satın alma gücü palitesine göre, dünyanın en büyük 13. OECD'nin ise en büyük 7. ülkesiyiz. Her yıl 50 milyonu aşan ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, dünyada en fazla ziyaret edilen 6. ülke konumundayız. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son 2 yılda 27 basamak ilerleme kaydettik. Tüm dünyada doğrudan yatırımların azaldığı bir dönemde biz yatırımlarını artıran nadir ülkelerden birisi olduk. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 gerilediği 2018 yılında ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17,3 artarak 13 milyar doları aştı. 2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.

"Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık"

Son 18 yılda, ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde ettiğimiz tüm kazanımları demokraside ve hukukta attığımız adımlara borçluyuz. Başarımızın sırrı büyüme ve kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, siyasi güven ve istikrarı hukuk devletini güçlendirerek tahkim etmektir. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen, daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye idealinden asla vazgeçmedik. Sivil toplumu işin içine kattık, kamu kurumlarımızı bürokrasimizi motive ettik, istişare toplantıları düzenledik, tıkanan noktaları açmak için çok büyük çaba harcadık. Sonuçta Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Bugün elini vicdanına koyan herkes ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor. Elbette ulaştığımız konumu yeterli bulmuyor, mücadelemizi sürdürüyoruz.

"Yeni bir reform seferberliği başlattık"

Bu amaçla, ülkemizde hukuk, demokrasi, ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için sözü, fikri ve yapıcı eleştirisi olan herkese kapımız açıktır. Ülkemiz 2023 hedeflerine ancak 83 milyonun hep birlikte omuz ve destek vermesiyle ulaşabilecektir. Güçlü bir ekonomi için soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi için 83 milyonun bir ve beraber olması, birlikte geleceğe yürümesi şarttır.

"18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolü de yakinen biliyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki dönemde bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak, Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan tüm girişimcilere de aynısını sağlıyoruz. Savunma sanayisinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ediyoruz.

Yabancı yatırımcılara çağrı: Gelin Türk misafirperverliğinin farkına varın

Dünyanın 4 bir yanındaki yatırımcılara "Gelin Türk misafirperverliğinin farkına varın" diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin sizlere gerekli her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum.

Bir kez daha bu güzel buluşma için YASED'e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.