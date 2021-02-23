Çocukları dijital mecralardan koruyabilmek, dijital ortamlarda çocukların karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek ve onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürütülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Çocuklarımızın bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı, ahlâkî ve insani değerler çerçevesinde kullanımlarına yönelik mekanizmalar işletiyoruz. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde kurduğumu Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde müdahale ediyor” dedi.

“İnternet ortamındaki içeriklere anında müdahale ediyoruz”

Sosyal Medya Çalışma Grubu olarak, bugüne kadar 1027 içeriğe müdahalede bulunduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Pedagog ve psikologlardan oluşan grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat çalışıyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere anında müdahale ediyoruz” diye konuştu.

2 oyuna erişim engeli başvurusu

Bakanlık, bir süre önce de "Koş Fatmagül Koş" ile "Braindom 2" isimli oyunda çocukların, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişiminin olumsuz etkilendiği, çocukların ve toplumun genel sağlığının tehdit edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi.

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bugüne kadar BTK’ya bildirilen içerikler arasında kişisel bilgileri elde ettiği ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğu gerekçesiyle “Mavi Balina” ve “Mariam oyunu”; şiddet içerikli görseller ve tehditler içerdiği gerekçesiyle “Momo Oyunu”; çocukları, yaralama, taciz, intihar gibi olumsuz etkileyecek “Gacha Life Videoları” ile genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle bir masal videosu yer alıyor.