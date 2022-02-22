Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi ve düzenlemeye ilişkin detaylar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda ele alındı.

Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.

AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Ömer İleri de toplantıda yer aldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu birer sunum yaptı.

Yalan habere geçit verilmeyecek

Düzenlemenin üç ana başlıkta toplanması bekleniyor. Buna göre, sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar getirilecek.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsil edilmesi sağlanacak. Temsilcilikler sembolik değil, işlevsel olacak.

Yasayla yalan haberin yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler de hayata geçirilecek. Yalan haberleri bilerek üreten ve yayanlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak.

Düzenlemenin bir başka ayağı ise internet medyası olacak. İnternet medyasının yasal altyapısı oluşturulacak.

Basın İlan Kurumu'ndan ilan almaları, çalışanların da basın yasasına tabi olması sağlanacak.