Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara verilecek destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla 81 ilde faaliyet gösteriyor.

Bu merkezler "kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra mağdurlara sağlık, psikososyal ve hukuki alanda ihtiyaç duydukları desteği sunuyor.

Eğitim faaliyetleri bulunan merkezler, şiddet öyküsü olanlara yönelik öfke kontrolü tedavisi gibi hizmetleri de yürütüyor.

156 binin üzerinde kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, bu merkezlerden 2021 Ocak-Temmuz'da toplam 156 bin 882 kişi yararlandı. Bu kişilerin 135 bin 403'ünü kadınlar, 11 bin 932'sini erkekler, 9 bin 547'sini çocuklar oluşturdu.

Kadınlar, konukevlerine ŞÖNİM aracılığıyla da başvurabiliyor

Öte yandan, Bakanlık, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmeleri ve beraberindeki çocuklarıyla geçici süreyle kalabilmeleri için kadınlara konukevi hizmeti sunuyor.

Barınma ya da can güvenliği gibi farklı nedenlerle konukevlerine başvurmak isteyen kadınlar, bunu birkaç farklı yöntemin yanı sıra ŞÖNİM aracılığıyla yapabiliyor.

112 kadın konukevi hizmet veriyor

Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 112 kadın konukevi hizmet veriyor.

Bu yılın 7 ayında, Bakanlığa bağlı 112, belediyelere bağlı 33, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 3 ve STK'ye bağlı 1 olmak üzere toplam 149 kadın konukevinde 46 bin 409 kişiye destek sağlandı. Bu kişilerin 32 bin 486'sını kadınlar, 13 bin 923'ünü çocuklar oluşturdu.

Kadınların yüzde 47'si şiddet nedeniyle hizmet aldı

Kadın konukevlerinden 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, kadınların yüzde 47'si şiddet, yüzde 53'ü ise barınma nedeniyle hizmet aldı.