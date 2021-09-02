Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!"

Bize ne oldu?

Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021

Can kaybı 300'e yaklaştı

Son 24 saatte 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi, 290 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 164 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı.

290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

Yapılan aşı sayısı 95 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nca, COVID-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804 birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı.

Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor.

Saat 16.30'da başlayacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

Toplantının ana gündemi eğitim olacak. 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durum ele alınacak. Aynı zamanda toplantıda vaka sayıları, aşılama çalışmaları da görüşülecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapılması bekleniyor.