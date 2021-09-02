Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mesaj, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi.

Bayraktar Akıncı TİHA'lar, tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Akıncı TİHA'lar, yazılımın içindeki mesajla birlikte Türkiye semalarında milyonlarca saat vatana ve millete hizmet edecek.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2019'da yazılıma eklenen mesajı, "Akıncı'nın sırrı" ifadeleriyle paylaştı.

"Gençlerimize ve ondan sonraki tüm nesillerimize ithafen…" mesajıyla başlayan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına yer verildi.

AKINCI'NIN SIRRI



47 45 4E 43 4C 45 52 49 4D 49 5A 45 20 56 45 20 4F 4E 4C 41 52 44 41 4E 20 53 4F 4E 52 41 4B 49 20 54 55 4D 20 4E 45 53 49 4C 4C 45 52 49 4D 49 5A 45 20 49 54 48 41 46 45 4E 2E 2E 2E#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/EbM5Hcw5s3 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 2, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye'nin devlet tecrübesi 2200 yılı aşan bir ülke olduğunu vurguladı. Bu vasfı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmalarına borçlu olduklarını aktaran Erdoğan, devlet yönetimindeki görevleri boyunca, Türkiye'yi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdiklerini kaydetti.

"Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik"

Erdoğan, "İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık. Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik." dedi.

Savunma sanayiini kendi kendilerine yeterli hale getirmek için çok çalıştıklarına dikkati çeken uzay vurgusu da yaptı.

"Düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık"

Erdoğan, "Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık." dedi.

Elde edilen başarıyla, Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, Bayraktar serisi silahlı/silahsız insansız hava araçlarının, bu gayretin en önemli eserlerinden biri olduğunu belirtti.

"2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum"

Mesajında, gelecek nesillere de seslenen Erdoğan, 2053 ve 2071 vizyonlarını hatırlattı.

Erdoğan, "Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.