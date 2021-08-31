"Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşı kampanyasına iki ünlü isimden daha destek geldi.

Demet Akbağ ile Sertab Erener de aşı çağrısı yaptı.

"Aşı olarak sadece kendimizi değil tanımadığımız insanları da hastalıktan koruyalım"

Usta oyuncu Demet Akbağ çağrısında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Demet Akbağ mesajında şunları paylaştı:

"Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakarca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Sadece kendimizi değil tanımadığımız insanları da hastalıktan koruyalım.

"Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın"

Normalleşmenin aşıyla olabileceğini hatırlatan Sertab Erener, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ünlülerin aşı çağrısı yaptığı videoları Twitter hesabından paylaştı.