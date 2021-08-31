Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ile Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.
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