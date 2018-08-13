Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 483, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 312, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 483'ü terör suçları, 124'ü düzensiz göç ve 3 bin 489'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 96 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 6'sı üst düzey olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi.

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alındı.

​Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 10 Ağustos günü ülke genelinde 29 bin 208 personelin katılımıyla “Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Denetlemelerde; 10 bin 162 iş yeri kontrol edildi, 228 bin 208 şahıs ve 66 bin 117 aracın sorgu ve incelemesi yapıldı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 292 kişi hakkında işlem yapıldı

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 402 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 292 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



​308’i denizlerde olmak üzere toplam 6.567 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 124 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber