Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı devrede

Türkiye, Washington'un tehdit ve şantajlarına meydan okumayla karşılık verdi.

ABD döviz kuru üzerinden saldırıya geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankalarla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarının, KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planı hazırladıklarını belirtti.

Bankalar ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacaklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.”

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk.



Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ağustos 2018

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 sorunun cevabına bakacaklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız."

Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ağustos 2018

Kaynak: AA