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Cumhurbaşkanlığı: Türkiye ekonomik bir savaş veriyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik bir savaş verdiği belirtilerek, "Devlet-millet birlikteliğiyle biz kazanacağız" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı: Türkiye ekonomik bir savaş veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dolardaki hareketlilikle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzon'da yaptığı açıklamaların üzerinde algı yürütüldüğünü belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor."

"Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değil"

Fahrettin Altun, yapılan algı operasyonlarının ekonomik savaşın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

 


 

"Piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

 


 

"Bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız"

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!"

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı
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