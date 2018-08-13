Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörle mücadelede şart koşmadan iş birliği yapmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından söz alan Çavuşoğlu, bu yıl da Büyükelçiler Konferansı'na meslek şehitlerini ve gazilerini anarak başladıklarını belirtti.

Çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ile aile yakınlarının görev başında hain saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülke olarak teröre karşı kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Terör belasını yenmek için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Bunun için iş birliğinin önemini her mecrada vurguluyoruz. Daha fazla canın yanmaması için terörle mücadeleyi teröristler arasında ayrım gözetmeksizin iş birliği içinde ve şart koşmadan yerine getirmeliyiz." diye konuştu.

Şehit yakınlarının acısını derinden paylaştığını ve vatanın onlara minnettar olmaya devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Şehitlerimizin arkalarında bıraktığı her değer bize emanettir. Dışişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler hep yanınızdayız. Şehitlerimizin anısını layıkıyla yaşatmaya ve yanınızda durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri mensuplarına seslenen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir köşesinde zorlu koşullar altında çalışıyorsunuz. Ülkemizin karşılaştığı çeşitli sınamalara karşı ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Görevimizi yaparken şehitlerimizin sönmeyen anısı bize güç veriyor, ışık tutuyor. Onların vatan sevgisini, görev bilincini her zaman örnek alıyoruz. Aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı başlıca görevlerimizden biliyoruz. Bu vesileyle ülkemiz için canlarını veren meslek şehitlerimiz, kamu görevlilerimiz ve aile fertleriyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından şehitlikteki anıta çelenk koyan Çavuşoğlu, törenin sonunda büyükelçilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

10. Büyükelçiler Konferansı

10. Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirlendi.

Konferansın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi için ana temaya uygun olarak, her yıl olduğu gibi, bu yılki oturumlara da yabancı konuklar davet edildi.

Bu çerçevede, 12-17 Ağustos'ta Ankara ve Konya'da düzenlenecek konferansta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, Türk büyükelçilerle bir araya gelecek.

İlki 2008'de yapılan ve geleneksel hale gelen büyükelçiler konferansları, Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen çok boyutlu dış politikasının tüm yönleriyle ele alınması ve daha etkin eş güdümünün sağlanması bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA