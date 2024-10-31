Milli Savunma Bakanlığı'nca gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin verilere yer verildi.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1256'sı Irak ve 1163'ü Suriye'de olmak üzere 2 bin 419'e ulaştı.

"Hedefler başarıyla imha edildi"

Açıklamada, TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur terör saldırısı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve örgüt tarafından kullanılan tesislerden oluşan hedeflerin başarıyla imha edildiği, hedeflerde etki kıymetlendirmesinin devam ettiği belirtildi.

3 terörist daha teslim oldu

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaştı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin eli kanlı teröristler Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı. 25 Ekim’de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e de Allah’tan rahmet dilendi.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Sınır güvenliği ile ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, son bir hafta içerisinde, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahsın yakalandığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 12 bin 273 olduğu belirtildi.

Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaştı. Ayrıca Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.