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DHA 31.10.2024 10:32

Bakan Göktaş, sosyal medya temsilcileriyle bir araya gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada yer alan kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayınlarla ilgili sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile İstanbul'da cuma günü bir araya gelecek.

Bakan Göktaş, sosyal medya temsilcileriyle bir araya gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından harekete geçildiği belirtildi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile İstanbul’da cuma günü bir araya gelecek.

Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İletişim Başkanlığı'ndan da temsilciler katılacak.

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İletişim Başkanlığı Instagram Kadına Şiddet Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Medya TikTok Toplumsal Şiddet
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