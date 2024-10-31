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Gündem
TRT Haber 31.10.2024 08:48

İstanbul Vali Yardımcısı Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul Vali Yardımcısı Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Özer, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkındaki sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkındaki sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Ahmet Özer'in tutuklanmasına karar vermişti.

Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelenerek, örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle söz konusu suçu işlediği ileri sürülmüştü.

Gözaltına alınan Ahmet Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapılmıştı.
 

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