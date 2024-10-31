Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında savcılığın sevk yazısındaki para trafiği dikkat çekti

Sevk yazısında Ahmet Özer'in irtibatlı bulunduğu kişilerden Şevket T.'nin avukatlık mesleğinden dolayı terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleriyle irtibatlı olabileceği, ayrıca yeğeni Agit B.'nin PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Özer'in irtibatlı olduğu Abdurrahman D. hakkında 2005'te "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve 2014'te "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından işlem gerçekleştirildiği ve 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde kurulan koordinasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içinde faaliyet yürütüyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının Abdurrahman D. hakkında başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011'de kuruluşu ilan edilmiş olan Halkların Demokratik Yapılanması içinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın halen derdest olduğu belirtildi.

Özer'in teyzesinin oğlu Muhammet S.Ç.'nin kuzeni Mehmet S.A.'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında teknik takip sırasında Özer ve avukat Şevket T.'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı.

MEBYA-DER'in terör örgütü PKK/KCK içindeki konumuna dair şemaya da yer verilen sevk yazısında, Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderdiği şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu, gerçekleştirilen sorgulamada Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira para girişinin olduğu belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme

Sevk yazısında Ahmet Özer'in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerinde HTS dökümleri incelendiğinde terör örgütü PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bunlardan 47'sinin terör suçlarından aranmasının bulunduğu, 5'inin halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında oldukları vurgulandı.

Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi.

Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.

Esenyurt Belediyesinin 5 Ekim'de düzenlediği festivalde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan hakkında mahkumiyet bulunan şarkıcı Rojda S'nin verdiği konser sırasında katılan bazı kişilerin terör örgütü elebaşı lehine slogan attıkları belirtildi.

Yazdığı kitapta terör örgütü propagandası

Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde yazdığı kitapların bulunduğu, 2016 yılında yayımladığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesini işlediği, kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini överek anlattığı ifade edildi.

Özer'in belediyedeki makam odasında bulunan derginin 12'nci sayfasında 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sırasında çıkan çatışmada öldürülen Hakan A.'nın cenazesinin babası tarafından teslim alındığına dair görselin olduğu belirtildi.

Esenyurt Belediyesinde yapılan aramalarda A4 boyutunda, yazılmış veya yazımı süren kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık yazının ele geçirildiği, yazı içeriklerinde örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı kaydedildi.