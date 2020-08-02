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Son 24 saatte 978 hasta iyileşti, 18 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 978 koronavirüs hastası iyileşti, 18 kişi ise hayatını kaybetti.
Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/kosHdNAVdL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 19:34
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