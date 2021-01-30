Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.