Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 6 bin 871 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. 129 kişi hayatını kaybetti. 658 yeni hasta belirlendi. 7 bin 100 kişi ise COVID-19 yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
Sıradaki Haber
Fuat Oktay: Türk yargısı hak ettikleri cezayı verecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz