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Son 24 saatte 2 bin 302 yeni hasta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 2302 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat etti. 1521 kişinin daha COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Bakan Koca, "Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız. Hep birlikte tedbirlerden taviz vermemeliyiz." açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 19:08
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