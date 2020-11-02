Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Bakan Koca, "Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız. Hep birlikte tedbirlerden taviz vermemeliyiz." açıklamasını yaptı.