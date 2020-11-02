Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Mesajında, minik Elif'in el sallarkenki videosunu paylaşan Albayrak şunları söyledi:

"Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah"