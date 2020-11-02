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Bakan Albayrak'tan Elif paylaşımı: Ne desek az, ne desek tarifsiz
[Fotoğraf: Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebekle ilgili sosyal medyadan mesaj yayınladı.
Mesajında, minik Elif'in el sallarkenki videosunu paylaşan Albayrak şunları söyledi:
"Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah"
Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Ne desek az, ne desek tarifsiz...
Elhamdülillah. https://t.co/KLrZqCbGJZ
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat AlbayrakSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 18:38
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