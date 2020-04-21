Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 24 saatte 1488 kişinin daha COVID-19 tedavisi tamamlandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısının 14 bin 918 olduğunu açıkladı.
Son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu.
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Etiketler: koronavirüs covid 19 türkiye koronavirüsSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 19:14
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