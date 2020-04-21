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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile koronavirüsle mücadeleyi görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonda görüştü.
Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, ayrıca iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda anlaşma sağladı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan vladimir putinSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:44
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