AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir. Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü. NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.

Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı.

Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi.

Vatandaşa gösterilen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok, kişisel damga vurmaya gerek yok. Devletin, belediyenin bütün imkanları vatandaşındır, milletindir. Devletin, belediyelerin sahibi millettir. Şu salgın günlerinde önemli olan onlara bu yardımın gitmesidir. Bunun yapılacağı mekanizma da şudur; valiliklerin başkanlığındaki vefa sosyal destek grupları üzerinden bu yapılacaktır. Buna aykırı hangi belediye varsa bizim partimiz dahil, başka belediyeler dahil buna aykırı davranan her kim varsa bu engellenmektedir. Buna uygun davranan da her kim varsa bu teşekkürle takdirle karşılanmaktadır. Şimdiki zaman partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek partimiz var o da vatandaş partisi.