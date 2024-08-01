Son 1 haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında,Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını hatırlattı.

Yüksek Askeri Şura kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını müteakiben açıklanacağını belirten Aktürk, kararların devlete, millete ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyonlarını sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında uygun bir şekilde kararlılıkla geçekleştirdiğini vurguladı.

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 67, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1588 teröristin, 770'inin Irak'ın kuzeyinde, 818'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik olarak 26 Temmuz'da gerçekleştirilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlatarak, "Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara ve tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın, el yapımı patlayıcı havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975’e yükseldi

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7412’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975’e yükseldi.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki

MSB, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da tepki gösterdi:

"Uluslararası toplumun çağrısına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı Kararı’na rağmen İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürüyor.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı. Gazze’de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakıldı. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir."

"İsrail’in saldırılarını Yemen’e ve Lübnan’a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırıyor" denilen açıklamada ateşkes çağrısı yapıldı:

"İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Doğal afetlerle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunuyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopter ile 995 sorti yapılarak destek sağlandı.

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Ağustos, eylül ve ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının yarın açıklanacağını bildiren Aktürk, "Sonuçlar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." dedi.