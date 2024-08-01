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Gündem
TRT Haber 01.08.2024 08:01

FETÖ'cülere "Kıskaç-24" operasyonu: 55 gözaltı

21 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “Kıskaç-24" operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

FETÖ'cülere "Kıskaç-24" operasyonu: 55 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-24” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Son 4 günde devam eden operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

55 şüphelinin, örgütün sözde “askeri gizli yapılanması ve emniyet yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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