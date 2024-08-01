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Gündem
AA 01.08.2024 06:01

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

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