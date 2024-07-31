Altun: Haniye suikastı devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor. İsmail Heniyye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin direniş hareketi Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Heniyye'nin, düşmanlarının asla anlayamayacağı bir tevazuyla şehadete yürüdüğünü belirtti.

"Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir"

Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçen şehide Allah'tan rahmet dileyen Altun, İslam alemine ve Filistin'e başsağlığı diledi.

Altun, şunları söyledi:

"İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor. İsmail Heniyye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir. Netanyahu hükümeti ateşkes ya da barış niyeti olmadığını defalarca göstermiştir. Bu hükümet, sadece Filistin toprakları üzerindeki hırsızlık ve işgalini genişletmekle ilgilenmektedir ve bu yolda insan hayatını hiçe saymaktadır.

Milyonlarca Gazzeli'yi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail, kalıcı bir çözüm arayışında olan siyasi liderleri hedef almaktadır. İsrail'in insan hayatını hiçe sayması tesadüfi değildir; bilakis Filistin'deki soykırım politikalarının bir tezahürüdür. Netanyahu hükümeti, sadece bölgesel savaşı kışkırtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi vatandaşlarının güvenliğini de tehlikeye atıyor. Bu hükümete destek verenler insanlıklarından utanmalıdır. Müzakere ve barışçıl çözümden bahsettiklerinde onları ciddiye almayacağımızı anlamalıdırlar. İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir."

"Çok açık ve net bir sansür girişimi"

Altun, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınadı.

Bunun çok açık ve net bir sansür girişimi olduğuna işaret eden Altun, "Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.