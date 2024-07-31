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Gündem
TRT Haber 31.07.2024 22:48

Haniye paylaşımlarını sansürleyen Meta'ya tepki yağıyor

Instagram ve Facebook platformlarının sahibi Meta, Haniye paylaşımlarına sistemli bir şekilde sansür uyguluyor. Silinen paylaşımlara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Meta'ya #MetaCensorship etiketi ile tepki gösteriyor.

Haniye paylaşımlarını sansürleyen Meta'ya tepki yağıyor

Meta, İsrail'in alçakça suikastı ile şehit olan İsmail Haniye ile ilgili paylaşımları engelliyor. Facebook ve Instagram'da Haniye’nin fotoğrafını paylaşan binlerce hesap kısıtlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Haniye içeriklerini sansürleyen Meta'ya #MetaCensorship etiketi ile tepki gösteriyor.

Haniye paylaşımlarını sansürleyen Meta'ya tepki yağıyor

Malezya Başbakanı'nın gönderisi de silindi

Malezya, Başbakan Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığı için Instagram'ın sahibi Meta'yı sert bir dille eleştirdi.

Malezya Başbakanlık Ofisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Instagram platformunun, İbrahim'in 14 Mayıs'taki Katar ziyareti esnasında Heniyye ile görüşmesine dair paylaşımını kaldırdığını belirtti.

Meta, "Yanlışlıkla kaldırıldı" şeklinde açıklama yaparak paylaşımı geri yükledi ancak binlerce kullanıcıya sistemli bir şekilde sansür uygulanmaya devam ediyor. 

Haniye paylaşımlarını sansürleyen Meta'ya tepki yağıyor

UMED: META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Meta'nın skandal sansürüne tepki gösterdi. 

Bir kınama mesajı yayımlayan UMED, "Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır. Bu sadece insan hakları ihlali değil vahşete destek çıkmaktır. Bu özgürlük değil, bu siyonizme hizmet etmektir. Bu özgürlüğe pranga vurma çabasıdır. Kınıyoruz." açıklamasını yaptı. 


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