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Gündem
AA 31.07.2024 22:13

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikastle şehit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını söyledi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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