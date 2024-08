Gazze'de ateşkes çabaları, Haniye'nin şehit edilmesiyle sekteye uğradı

Gazze'de 7 Ekim'den bugüne yaşanan İsrail katliamının sona ermesi ve ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkelerin girişimleri sonucunda İsrail ve Hamas ateşkes konusunda anlaşmaya yakın bir hale geldi.

MİT kilit rol oynadı

Bu süreçte önemli bir rol oynayan Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana başta taraflar olmak üzere, bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde en üst sıralarda yer alan Gazze'de yaşanan dram, Astana'da yapılan görüşmelere de konu edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki yıkıma son verilmesi için İsrail'in durdurulması ve İsrail yönetiminin üzerindeki uluslararası baskıların artırılması gerektiğini söyleyerek, tüm dünyayı Gazze'deki barış için çaba göstermeye çağırdı.

Erdoğan'ın talimatlarıyla MİT, sürecin başından itibaren ateşkes sağlanması için taraflarla sıkı bir diyalog içinde oldu. İlgili tüm aktörlerle temaslarını artıran MİT, barışa giden yolda kolaylaştırıcı bir rol üstlendi. Arabulucu ülkelerle sürdürülen her görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da an be an bilgilendirildi.

Haniye'nin şehit edilmesi ateşkesi sekteye uğrattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İsrail'in alçak suikastıyla şehit edilmesi, uzun süren müzakereler sonucunda karara bağlanan ve her an yapılması beklenen ateşkesi sekteye uğrattı. Bu suikastla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ateşkes istemediği ve çatışmaları sonlandırmak gibi bir niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşıldı.