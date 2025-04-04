Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2025 17:52

Avustralya'da emeklilik fonları siber saldırıların hedefi oldu

Avustralya'da 3,5 milyondan fazla kişinin üye olduğu AustralianSuper emeklilik fonu ve diğer fonlara siber saldırılar düzenlendiği açıklandı.

Avustralya'da emeklilik fonları siber saldırıların hedefi oldu

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, AustralianSuper fonu son 1 ayda 600'e yakın siber saldırının hedefi olurken, fon üyesi 4 kişi yaklaşık yarım milyon dolar kaybetti.

AustralianSuper'den yapılan açıklamada, üyelerin hesaplarına girişte sorun yaşadığını ve bazı hesaplarda hiç para görünmediği belirtildi.

Açıklamada, siber saldırıyı düzenleyenlerin bu hafta içinde 600'e yakın üyenin şifresine erişerek hesaplarına giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede emeklilik fonunu temsil eden Avustralya Süper Emeklilik Fonları Birliğinden (ASFA) yapılan açıklamada da "bir dizi" emeklilik fonunun siber saldırıların hedefi olduğu kaydedilerek, bazı üyelerin hesaplarının bu saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

Açıklamada, fonları temsil edenlerin etkilenen üyelerle iletişime geçtiği ve verileri tehlikeye girenlere yardımcı olduğu vurgulandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırılardan haberdar olduğunu ifade ederek, "Zaman içinde yanıt vereceğiz. Ne olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Avustralya'da yaklaşık her 6 dakikada bir siber saldırı olduğunu unutmayın. Bu düzenli bir sorun." ifadelerini kullandı.

AustralianSuper'in internet sitesindeki bilgilere göre, fonun büyüklüğü 365 milyar doların üstünde ve 3,5 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

ETİKETLER
Avustralya Siber Saldırı
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu bugün Gazze'de en az 26 Filistinli öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Bursa'da evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
00:33
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği başladı
00:17
İİT'den, katil İsrail'in saldırılarına kınama
00:05
Rusya: Ukraynalı komutanlar ile Batılı eğitmenleri tahrip bombalı füzeyle vurduk
23:44
Filistin Kızılay: İsrail'in öldürdüğü 15 insani yardım çalışanı için bağımsız soruşturma yapılmalı
23:40
Zelenski: Koşulsuz ateşkesten sonra Rusya ile müzakere mümkün olabilir
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ