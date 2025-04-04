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Dünya
AA 04.04.2025 16:24

UNRWA: Batı Şeria'nın kuzeyinde 1967 savaşından bu yana en büyük yerinden edilme hareketi yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2 aydan uzun süredir saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde "1967'den bu yana yaşanan en büyük yerinden edilme hareketinin" yaşandığını duyurdu.

UNRWA: Batı Şeria'nın kuzeyinde 1967 savaşından bu yana en büyük yerinden edilme hareketi yaşanıyor
[Fotograf: AA]

UNRWA'dan, İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenlediği Batı Şeria'nın kuzeyindeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden saldırısı, 1967 savaşından bu yana en büyük yerinden edilme hareketine neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in sistematik yıkımı, göçe zorlaması ve ev yıkma emirlerinin mülteci kamplarını ve Filistinli aileleri yerinden ettiğine dikkati çekildi.

UNRWA'nın yerinden edilen Filistinlilere acil insani yardım ve psiko-sosyal destek sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yerinden edilen Filistinliler için temel hizmetler ve mobil sağlık kliniklerinin hazırlandığı ve eğitimin çevrim içi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyi için, "Durum son derece endişe verici olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki "Altı Gün Savaşı" döneminde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 170'i çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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