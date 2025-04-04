İsrail'in okul saldırısından kurtulan Filistinli: İsrail kadın ve çocuklarla dolu okulu bombaladı

Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatan İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar, çadırlar ve hastaneleri bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'in, dün hedef aldığı Gazze kentindeki Daru'l Erkam Okulu'ndaki Filistinlilerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu.

İsrail saldırısı, gençlerin okul bahçesinde voleybol oynadığı diğerlerinin de onları izlediği sırada gerçekleşti.

Saldırının ardından voleybol oynayanları izleyen çocukların kahkahaları, dehşet ve korku çığlıklarına dönüştü.

Çocuklardan bazıları kısa süre önce oyun oynayan arkadaşlarının ölümüne şahit olurken bazıları da İsrail'in bombaladığı okulda enkaz altında kaldı.

Daru'l Erkam Okulu'nda İsrail bombardımanında 31 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi enkaz altında kayboldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

"Saldırıdan önce insanlar okul bahçesinde voleybol oynayanları izliyordu"

İsrail saldırısında dehşet anını yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerden 20 yaşındaki Neşet el-Ammami yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Ammami, "İsrail ordusunun doğrudan ve aniden hedef aldığı sırada okul kadınlar ve çocuklarla doluydu. Saldırıdan kısa süre önce yerinden edilen insanlar, okul bahçesinde voleybol oynayan gençleri izleyerek biraz nefes almaya ve çocuklarını eğlendirmeye çalışıyorlardı." dedi.

Filistinli genç, İsrail saldırısı nedeniyle etrafa saçılan şarapnel ve molozların okul bahçesine düştüğünü ve çok sayıda kişinin ölümüne, yaralanmasına yol açtığını aktardı.

Ammami, ölen kadın ve çocukların cesetlerinin okul bahçesine dağıldığını, enkaz altında kalanların olduğunu aktardı.

"İsrail, enkaz altında kalanlar çıkarılmadan saldırılarını sürdürdü"

Bombalamanın hemen ardından hayatta kalan Filistinliler, yaralıları ve ölüleri enkaz altından çıkararak El-Ehli Baptist Hastanesine götürmeye başladı.

"Yıkılan binanın enkazının altında kalanlar çıkarılmadan İsrail ordusu, okulu ve oradaki yerinden edilmiş kişileri hedef almaya devam etti." diyen Ammami, bu saldırıdan sonra yeni bir saldırı düzenleneceği yönünde tahliye uyarıları yapıldığını kaydetti.

"Tahliyenin ardından İsrail ordusu okulu 7'den fazla kez hedef aldı"

Ammami, ambulans ekiplerinin ve çevredekilerin, okul tahliye edildikten sonra enkaz altındaki tüm yaralı ve ölüleri çıkarma konusunda başarılı olamadıklarını ifade etti.

Filistinli Ammami, şöyle devam etti:

"Tahliyenin ardından İsrail ordusu okulu 7'den fazla hava saldırısıyla hedef aldı, bu da son derece büyük patlamalara yol açarak okulu tamamen yerle bir etti.

Ammami, gerekli ekipman ve makinelerin eksikliği nedeniyle molozların kaldırılamadığını ve enkaz altına ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.