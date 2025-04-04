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Dünya
AA 04.04.2025 16:32

ABD Başkanı Trump: Politikalarımız asla değişmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yatırımcılara, politikalarının asla değişmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump: Politikalarımız asla değişmeyecek

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD'ye gelen ve büyük miktarlarda para yatıran yatırımcılara seslendi.

ABD Başkanı Trump, "Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman, her zamankinden daha zengin." ifadelerini kullandı.

Trump, açıkladığı tarifelerin ülkede yatırım ve üretimi artıracağını savunmuş, dün yaptığı açıklamada da tarifelerden kaçınmak için ABD'de üretim yapmak isteyen şirketlerden "ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım" geleceğini belirtmişti.

ABD'de halihazırda çok sayıda üretim tesisi inşa edildiğine ve artık çok sayıda inşaat işi görüleceğine dikkati çeken Trump, tarifelerin "ABD'yi çok zenginleştireceğini" söylemişti.

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