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Dünya
AA 04.04.2025 18:43

İngiliz Bakan Falconer, İsrail'i Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'i Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

İngiliz Bakan Falconer, İsrail'i Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam da dahil ülkedeki bazı bölgelere yönelik hava saldırılarıyla ilgili X'ten açıklama yaptı.

Sivillerin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarının Suriye'nin geleceğini riske attığını kaydeden Falconer, "İsrail'i Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymaya, güvenliğiyle ilgili riskleri diplomasi yoluyla ele almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Falconer, istikrarlı bir Suriye'nin tüm bölgenin çıkarına olacağını da sözlerine ekledi.

İsrail'in devam eden saldırıları

İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, 2 Nisan'da Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde İsrail'in Dera'ya yönelik saldırılarında 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, 3 Nisan'da da Şam'ın Kisva Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef almıştı.

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