Somali Başbakanı Barre: İnşallah birkaç ay içinde ilk petrol çıkarımı için kutlama yapacağız

Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında, ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, başkent Mogadişu'da düzenlenen törenle karşılandı.

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başbakan Hamza Abdi Barre, eski Başbakan Ali Mohamed Gedi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamud, Galmudug Eyaleti Başkanı Ahmed Abdi Kariye, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile iki ülkeden çok sayıda yetkili katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye ve Somali milli marşlarının okunmasının ardından Somalice ve Türkçe şarkılar seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, törende yaptığı konuşmada, daha önce Somali'den uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin elde ettiği veriler doğrultusunda Çağrı Bey sondaj gemisinin faaliyetlere başlayacağını söyledi.

Somali'nin geçmişteki güvenlik sorunlarını geride bıraktığını belirten Mahmud, ülkenin artık yatırım için uygun bir ortam sunduğunu dile getirdi.

Mahmud, Somali halkını sürece destek olma çağrısında bulunarak, olumsuz söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Başbakan Barre, konuşmasında, sondaj aşamasına geçilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "İnşallah birkaç ay içinde ilk petrol çıkarımı için kutlama yapacağız." dedi.

Somali'nin son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Barre, ülkenin güvenlikten ekonomiye birçok alanda ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Somalice selamlayarak başladığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sunan yetkililere teşekkürlerini iletti.​​​​​​​

Bayraktar, yürütülen çalışmaların kısa sürede somut sonuçlar vereceğine inandıklarının altını çizdi.

Tören, Türkiye'den gelen heyete onur hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacak

Türkiye ile Somali arasındaki enerji iş birliği kapsamında faaliyet gösterecek Çağrı Bey sondaj gemisinin, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.