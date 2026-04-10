Bakan Gürlek: Türkiye, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu net biçimde ortaya koymaktadır

İsrail güçlerinin, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki 24 Türk vatandaşını da alıkoyduğu saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Adalet Bakanı Gürlek, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama sürecinin başladığını ifade etti.

Görev yaptığı dönemde başlattıkları bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesinin, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."