Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a bir mesaj gönderdi.

Mesajında, "Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü idrak ederken, milletimizin huzuru, güvenliği ve istikrarı için gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı her birinizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik birimlerimizin vazifelerini rahatça ifa edebilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirerek, her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın huzuru için gece gündüz demeden başarıyla çalışan, gerektiğinde hayatını ortaya koyan tüm mensuplarımızla Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."