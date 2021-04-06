Sızma girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha.. Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG’ye bir darbe daha..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB