Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye "sınav" soruşturması: 16 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sınav soruşturması kapsamında, 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2012 yılında gerçekleştirilen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu Sınavı soruşturması kapsamında, yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç edilen, subay ve astsubayların oluşturduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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