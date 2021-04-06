Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2012 yılında gerçekleştirilen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu Sınavı soruşturması kapsamında, yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç edilen, subay ve astsubayların oluşturduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.