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Gündem
TRT Haber 29.06.2023 12:42

Siyasi partiler bayramlaştı

Siyasi partilerin bayramlaşma mesaileri başladı. AK Parti 8, MHP 5, CHP 17, İyi Parti ise 11 siyasi parti ile bayramlaştı.

Siyasi partiler bayramlaştı
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

Ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi başkanlık etti.


 

Kabul heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Halk Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), İyi Parti, Vatan Partisi (VP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetleriyle görüşmeleri tamamladı.

Siyasi partiler bayramlaştı

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

CHP Genel Merkezi'nde saat 09.30 itibarıyla bayramlaşma başladı. Karşılama heyetinde CHP'yi Aylin Nazlıaka, Aliye Timisi Ersever ve Uygar Elitok temsil etti.

Sabah ilk olarak AK Parti heyeti kabul edildi, ardından İyi Parti ile görüşüldü. Ziyaretler saat 16.30'a kadar devam etti.

Heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.


 

MHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

MHP Genel Merkezi'nde saat 12.50 itibarıyla DSP, AK Parti, BBP, YRP ve CHP heyetleri kabul edildi.

MHP'de kabul heyeti başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yürütüyor. Karakaya'ya MYK Üyesi Mertcan Ağaç ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe eşlik etti.


 

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman, Milli Yol Partisi, CHP ve DEVA Partisi heyetlerini kabul etti.

Heyetler, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüşerek bayramlaştı.

Siyasi partiler bayramlaştı

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