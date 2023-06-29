Siyasi partiler bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

Ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi başkanlık etti.

Siyasi partilerde bayramlaşma sürüyor. AK Parti Genel Merkezi’ndeki son durumu @trthaber Muhabiri Emin Kuvat aktardı. pic.twitter.com/j7leTWSkdJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2023

Kabul heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Halk Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokratik Sol Parti (DSP), İyi Parti, Vatan Partisi (VP) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetleriyle görüşmeleri tamamladı.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

CHP Genel Merkezi'nde saat 09.30 itibarıyla bayramlaşma başladı. Karşılama heyetinde CHP'yi Aylin Nazlıaka, Aliye Timisi Ersever ve Uygar Elitok temsil etti.

Sabah ilk olarak AK Parti heyeti kabul edildi, ardından İyi Parti ile görüşüldü. Ziyaretler saat 16.30'a kadar devam etti.

Heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programına öğle saatlerinde verilen arada, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi'nde bayram ziyaretleri sürüyor. AK Parti ve İyi Parti heyetleri kabul edildi. Detayları @trthaber muhabiri Belgin Aydın aktardı. pic.twitter.com/QrnHeJ464c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2023

MHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

MHP Genel Merkezi'nde saat 12.50 itibarıyla DSP, AK Parti, BBP, YRP ve CHP heyetleri kabul edildi.

MHP'de kabul heyeti başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yürütüyor. Karakaya'ya MYK Üyesi Mertcan Ağaç ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe eşlik etti.

MHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma programı devam ediyor. Ayrıntıları @trthaber Muhabiri Mücahit Dereli aktardı. pic.twitter.com/lj8PeP84C2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2023

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman, Milli Yol Partisi, CHP ve DEVA Partisi heyetlerini kabul etti.

Heyetler, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüşerek bayramlaştı.