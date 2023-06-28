Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.06.2023 23:01

Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi.

Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IOC'ye üye 150 ülkeden 116'sının hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye, Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2023-2025 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.

Açıklamada, "Türkiye'nin 40 üyeden oluşan Yürütme Konseyi'ne bir kez daha seçilmesi, ülkemizin UNESCO/IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında küresel düzeydeki güçlü konumunun bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ile denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

1960'da kurulan IOC, uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini anlamak ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
23:03
Fransa'da genç sürücünün öldürülmesini destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
23:01
Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu erteledi
22:55
S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti
22:52
Meksika'da 14 polis kaçırıldı
22:47
Rusya, Wagner'in ülke dışındaki faaliyetlerinin devamını sağlamak için girişimlere başladı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
FOTO FOKUS
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
Titanik yolunda batan tur denizaltısı Titan'ın parçaları karaya çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ