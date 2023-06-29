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TRT Haber, AA 29.06.2023 10:43

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma

AK Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı ziyaretleri başladı. CHP, MHP ve HÜDA PAR heyetleriyle görüşüldü. Parti içi bayramlaşma ise saat 14.00'te başlayacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne gelen siyasi parti heyetlerini kabul ediyor.

Ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi başkanlık ediyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma

Kabul heyeti, ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyetlerle görüştü.

Parti içi bayramlaşmanın ise saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma

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