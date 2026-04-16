Gündem
TRT Haber-AA 16.04.2026 06:38

Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 20 oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 20 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 9 yaralıdan 8'inin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 20 oldu

İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı
Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı

Şanlıurfa Valiliği, hastanede tedavileri süren 9 kişiden 8'inin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

4 yönetici görevlerinden uzaklaştırılmıştı

Savcılık ve Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Siverek İlçe Emniyet ve Milli Eğitim müdürlüklerinden 4 yönetici görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Okulda hafta boyunca eğitime de ara verildi.

