Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 20 oldu

İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Şanlıurfa Valiliği, hastanede tedavileri süren 9 kişiden 8'inin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Savcılık ve Milli Eğitim Bakanlığı, saldırının sebebini araştırmaya devam ediyor.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Siverek İlçe Emniyet ve Milli Eğitim müdürlüklerinden 4 yönetici görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Okulda hafta boyunca eğitime de ara verildi.