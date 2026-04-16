DMM: 'Saldırı sonucu kayıp çocuklar var' iddiaları asılsızdır

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek, sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan "saldırı sonucu kayıp çocuklar var" iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların toplumun hassasiyetlerini hedef alarak kaos, korku ve panik iklimi oluşturmayı, kamu kurumlarının itibarını zedelemeyi ve devlete olan güveni sarsmayı amaçlayan planlı birer algı operasyonu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın, birliğimizi hedef alan bu tür provokatif psikolojik harp içeriklerine itibar etmemeleri; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."