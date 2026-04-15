Açık 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.04.2026 23:34

İstanbul Valisi Gül: Okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk eden paylaşımlar takip ediliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların yakından takip edildiğini, halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların anlık olarak tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Gül: Okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk eden paylaşımlar takip ediliyor
[Fotograf: AA]

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okullarda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz, hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır."

Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gül, "Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı: 'Sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:12
Okul ismi verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara soruşturma
00:05
Birleşmiş Milletler'den Gazze için "jeneratör" uyarısı
00:12
BAE, topraklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle Irak'a protesto notası verdi
23:55
İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu başladı
23:28
Türkiye’den ABD’ye 750 milyon dolarlık güneş paneli ihracatı
23:27
Adalet Bakanlığı: 'Sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülüyor
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ