Gündem
TRT Haber 15.04.2026 23:24

Adalet Bakanlığı: 'Sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülüyor

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımların yakından takip edildiğini; suçu ve suçluyu meşrulaştıran, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı: 'Sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kahramanmaraş ilinde meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetler devletin yetkili birimleri tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenlinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda “sanal devriye” faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

Bakan Çiftçi, valiler ve il milli eğitim müdürlükleriyle toplantı yapacak
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
