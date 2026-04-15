Açık 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.04.2026 22:27

Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yayın yasağını ihlal ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yayın yasağını ihlal eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, alınan yayın yasağı kararına rağmen, yasağa aykırı paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Yayın yasağını ihlal ettikleri öne sürülen şüpheliler, B.B.İ. ve B. K. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medya platformlarında görüntü paylaşan, korku yayan, şiddeti meşrulaştırmaya çalışan ve infial uyandırmayı amaçlayan kişilerin yetkili birimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı kaynakları, birçok ilde farklı paylaşımları bulunan şüphelilerle ilgili tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü aktardı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki sadırılarla ilgili 591 hesap hakkında işlem başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:12
Okul ismi verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk eden paylaşımlara soruşturma
00:05
Birleşmiş Milletler'den Gazze için "jeneratör" uyarısı
00:12
BAE, topraklarına düzenlenen saldırılar nedeniyle Irak'a protesto notası verdi
23:55
İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu başladı
23:42
İstanbul Valisi Gül: Okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk eden paylaşımlar takip ediliyor
23:28
Türkiye’den ABD’ye 750 milyon dolarlık güneş paneli ihracatı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ