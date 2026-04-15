İHA 15.04.2026 21:56

Kahramanmaraş'taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesap hakkında soruşturma

Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırıya ait görüntüleri sosyal mecralarda yayan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'taki saldırı görüntülerini yayan 63 hesap hakkında soruşturma

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı.

Hesaplar hakkında erişim engeli talep edilirken, tespit edilen şahıslar hakkında "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçundan savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın selameti açısından adli makamlarca alınan yayın yasağı kararına rağmen, bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde olay anına ait görüntü ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik bu paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeninin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kişi ve kuruluşların alınan yayın yasağı kararına hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."

