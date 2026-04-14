Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı: 16 yaralı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, 2007 doğumlu saldırganın polisin müdahalesi sırasında intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Siverek Devlet Hastanesi önünde açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın hem adli hem de idari yönden sürdürüldüğünü belirtti.

"12 yaralının tedavisi sürüyor"

Olayda yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Şıldak, şunları kaydetti:

Ateş açılması sonucu 16 kişi yaralı. Bunlardan 4'ü öğretmen, 10 öğrencimiz, 1 polis memurumuz ve 1 kantin işletmecimiz yaralanmış durumda. Şükürler olsun ki can kaybı yok. 4 yaralımızın sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için hekimlerimiz tarafından il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Hastanemizde 12 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Bir öğrencimizin sağlık durumunu hekimlerimiz orta seviyede değerlendirdiği için kendisini il merkezindeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk ettik. Diğer yaralılarımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesi'nde titizlikle sürdürülüyor. Hepsine acil şifalar diliyorum.

Saldırgan okulun eski öğrencisi

Vali Şıldak, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğine ve eğitim geçmişine dair detayları paylaşarak, "Saldırgan, bu okulun eski bir öğrencisi. Sadece 9. sınıfa kadar burada eğitim görmüş, daha sonra Açık Öğretim Lisesine kaydedilmiş. 2007 doğumlu olan bu şahıs, olay sırasında polis ekiplerimizin müdahalesiyle okul içerisinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayınca ateşli silahla kendi canına kıymak suretiyle hayatını kaybetti." dedi.

"Olay çok yönlü araştırılıyor"

Okulun güvenlik gerekçesiyle kısa sürede tahliye edildiğini hatırlatan Vali Şıldak, güvenliğe yönelik alınan tedbirlere rağmen bu tür "münferit" olayların yaşanabildiğine dikkati çekti.

Şıldak, şunları kaydetti;

Başsavcılığımız adli süreci, bizler de idari süreci en kapsamlı şekilde inceliyoruz. Olayın evveliyatından bugüne tüm detayları aydınlatılacak. Siverek halkına, eğitim camiamıza ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Olayın sebebi konusunda henüz net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Okulumuz, yapılan risk değerlendirmesine göre riskli düzeyde bulunmamıştır. Her yıl eğitim döneminin başında İçişleri ve Milli Eğitim talimatları kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında yapılan toplantılarda okulumuz riskli kapsamda olmadığı için sabit polis bulunmayan bir okuldur. Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Okul, 743 öğrencisi olan başarılı bir lisemizdir. Münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Olayı geniş kapsamlı olarak araştırıyoruz, en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Olay anını anlattılar

Yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, teneffüsün bitmesine yakın bir zamanda saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Koridordan sınıfa geçip beklemeye başladıklarını dile getiren Sayar, "Birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. 2 kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa gitti. Önce kendimizi yere atmıştık, sonra 2 kişi pencereden atladık. Bize hiçbir şey söylemedi, içeri girip direkt sıkmaya başladı." dedi.

Saldırı sırasında okulun çevresinde olduğunu anlatan görgü tanığı Gökhan Başaranoğlu ise 17-18 yaşlarındaki saldırganın okula girmesiyle beraber silah sesleri duymaya başladıklarını belirterek, bir süre herkesin okuldan kaçarak uzaklaşmaya başladığını ve kısa süre sonra da okula polislerin geldiğini kaydetti.

Okulda eğitime 4 gün ara verildi

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.